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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar'da valilik ve belediye başkanlığı ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:26 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:29
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar'da valilik ve belediye başkanlığı ziyaretinde bulundu.

        Eminoğlu, bir dizi program için geldiği Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamlarında ziyaret etti.

        Ziyaretlerde Eminoğlu, Yiğitbaşı ile Zeybek'le Afyonkarahisar'daki spor yatırımları ve yapılacak projeler hakkında görüştü.

        Zeybek, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere şehrimize gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ve beraberindeki heyeti belediyemizde misafir ettik. Şehrimizde gençlerimize yönelik yaptığımız çalışmalarla ilgili istişarede bulunduk." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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