Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

O.A. idaresindeki 03 BK 597 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Çalışlar kavşağında arıza nedeniyle park halindeki C.Ş'nin 03 LD 811 plakalı otomobile çarparak direğe vurdu.

Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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