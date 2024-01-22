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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:57
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        O.A. idaresindeki 03 BK 597 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Çalışlar kavşağında arıza nedeniyle park halindeki C.Ş'nin 03 LD 811 plakalı otomobile çarparak direğe vurdu.

        Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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