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        Afyonkarahisar'da "Ortak Akıl Buluşmaları" devam ediyor

        Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın moderatörlüğünde başlayan "Ortak Akıl Buluşmaları" sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:01
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        Afyonkarahisar'da "Ortak Akıl Buluşmaları" devam ediyor
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        Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın moderatörlüğünde başlayan "Ortak Akıl Buluşmaları" sürüyor.

        Kentteki termal bir otelde başlayan toplantıların ikinci gününde, sanayi ve üretim, endüstriyel kalkınma ve kadın girişimciler başlıkları ele alındı.

        Sanayi ve üretim oturumunda Afyonkarahisar'daki iş insanları ve sanayiciler, sektörlerine dair fikirlerini ve taleplerini dile getirdi.

        Endüstriyel kalkınma oturumunda, gençlerin sektöre daha fazla çekilmesi noktasında atılacak somut adımlar ve öneriler değerlendirildi.

        Kadın girişimciler oturumunda ise deneyimler ile ilgili düşünceler paylaşılarak bilgilendirme ve eğitim konuları ele alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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