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        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:24 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:24
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        Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dişli beldesinde İ.Ü'nün gümrük kaçağı ürün sattığı belirlendi.

        Ekipler, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda durdurdukları şüphelinin aracında yapılan aramada kaçak olduğu değerlendirilen 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi.

        Şüpheli İ.Ü'ye adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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