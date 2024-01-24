Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Dişli beldesinde İ.Ü'nün gümrük kaçağı ürün sattığı belirlendi.
Ekipler, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda durdurdukları şüphelinin aracında yapılan aramada kaçak olduğu değerlendirilen 12 cep telefonu, 16 kulaklık ve 8 kol saati ele geçirildi.
Şüpheli İ.Ü'ye adli işlem uygulandı.
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