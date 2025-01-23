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        Afyonkarahisar'da duruşmada avukata saldırı girişimi iddiası

        Afyonkarahisar'da, adliyede görülen duruşma esnasında bir şüphelinin duruşmadaki avukata önce sözlü saldırıda bulunduğu ardından jandarmanın silahını almaya çalışarak saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 20:59 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:59
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        Afyonkarahisar'da duruşmada avukata saldırı girişimi iddiası
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        Afyonkarahisar'da, adliyede görülen duruşma esnasında bir şüphelinin duruşmadaki avukata önce sözlü saldırıda bulunduğu ardından jandarmanın silahını almaya çalışarak saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

        Afyonkarahisar Barosu'ndan yapılan açıklamada, baro mensubu avukat Fahri Fevzi Kartal'ın duruşma salonunda kutsal savunma görevini ifa ederken, şüpheli K.A. tarafından hakaret ve tehdide maruz kaldığı ve jandarma personeli tarafından olayın failinin duruşma salonu dışına çıkarıldığı esnada, şüphelinin jandarma personelinin silahını alma girişiminde bulunarak duruşma salonuna girmeye çalıştığını büyük endişeyle öğrenmiş bulundukları belirtildi.

        Avukatın rolünü anlamak istemeyenlere ve avukatların sesini kesmeye çalışanlara asla taviz verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz. Meslektaşımıza ve yargıya yapılan saldırılar karşısında sessiz kalmayacağımızı, meslektaşımızın yanında olduğumuzu, olayın her aşamasının takipçisi olacağımızı, yaşam hakkına, vücut bütünlüğüne, kişiliğine ve mesleki kimliğine yönelik saldırılara karşı sürekli savunma halinde olan avukatların bu baskıdan ve kuşatmadan kurtuluşunun ancak mesleki dayanışma ve omuz omuza mücadele ile mümkün olacağını kamuoyuna ve tüm meslektaşlarımıza saygıyla bildiririz."

        Öte yandan şüpheli K.A'nın da gözaltına alındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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