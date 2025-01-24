Afyonkarahisar'da hayvanını sokağa bırakana 72 bin lira ceza uygulanacak

AFYONKARAHİSAR Valiliği'nden yapılan açıklamada, il ve ilçe merkezlerine hayvanlarını izinsiz bırakanlara hayvan başı 71 bin 965 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Afyonkarahisar Valiliği, yapılan yeni düzenlemeyle hayvan sahiplerine uyarılarda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Son zamanlarda sokak hayvanlarıyla ilgili artan olumsuz durumlar ve sokak hayvanlarının saldırılarına maruz kalınan olayların artması nedeniyle Afyonkarahisar'da benzer durumları önlemek ve bu konuda kalıcı çözüm üretebilmek amacıyla Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla topyekun seferberlik başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

'KAMU GÖREVLİLERİNE SORUMLULUKLAR YÜKLENDİ'

Hayvanını sokağa bırakanlara Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında işlem yapılacağı aktarılan açıklamada, "Yapılan yeni düzenleme ile sokak hayvanlarını il ve ilçe merkezlerine izinsiz bırakanlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin 'O' bendi kapsamında hayvan başı 71 bin 965 TL olmak üzere idari para cezası uygulanacak. Belediyelere de yeni görevler verildi. Buna göre sahipsiz hayvanlar için bakımevleri kurulacak ve rehabilitasyon süreçleri hızlandırılacak. Bu süreçte kamu görevlilerine de sorumluluklar yüklendi. Genel sağlık, hijyen ve genel güvenlik bakımından okul, hastane, karakol ve diğer kamu kuruluşları gibi insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde köpek grupları görülmesi durumunda kamu yöneticileri ilgili belediyelere bilgi verecek. Aynı şekilde sokak hayvanlarının toplanmasının sağlanması ve takibinin yapılması konusunda da kamu görevlilerine sorumluluk verildi" denildi.

'TÜRKİYE'DE BİR İLK'

Uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalarla daha güvenli ve sağlıklı bir çevre için sokak hayvanlarının kontrol altına alınması ve desteklenmesi hedefleniyor. Sokak hayvanlarıyla ilgili yeni düzenlemeler kapsamında barınaktan hayvan sahiplenen vatandaşlara mama, kulübe ve veterinerlik hizmeti gibi teşvikler sunulacak. Bu adımla hem popülasyon kontrolü hem de hayvanların refahı sağlanacak."