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        Afyonkarahisar'da köpeğini sokağa bırakana ceza uygulanacak

        Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:50 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:50
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        Afyonkarahisar'da köpeğini sokağa bırakana ceza uygulanacak
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        Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili çalışma başlatıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sokak hayvanlarını il ve ilçe merkezlerine izinsiz bırakanlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14. maddesinin O bendi kapsamında hayvan başı 71 bin 965 lira olmak üzere idari para cezası ceza uygulanacağı bildirildi.

        Belediyelere de yeni görevler verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Buna göre, sahipsiz hayvanlar için bakımevleri kurulacak ve rehabilitasyon süreçleri hızlandırılacak. Bu süreçte kamu görevlilerine de sorumluluklar yüklendi. Genel Sağlık, hijyen ve genel güvenlik bakımından okul, hastane, karakol ve diğer kamu kuruluşları gibi insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde köpek grupları görülmesi durumunda kamu yöneticileri ilgili belediyelere anında bilgi verecek. Aynı şekilde sokak hayvanlarının toplanmasının sağlanması ve takibinin yapılması konusunda da kamu görevlilerine sorumluluk verildi. Düzenlemeler kapsamında barınaktan hayvan sahiplenen vatandaşlara mama, kulübe ve veterinerlik hizmeti gibi teşvikler sunulacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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