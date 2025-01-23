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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 20:52 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:56
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        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        D.Ş. (30) idaresindeki 03 ZC 937 plakalı otomobil, Akçin Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile B.Ç. (24), İ.Ç. (12), F.Y. (36) ve F.S. (15) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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