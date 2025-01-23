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        Arıza yapan aracının başında bekleyen kişi çekicinin çarpması sonucu öldü

        Afyonkarahisar'da arıza yapan aracının başında bekleyen kişi, çekicinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:52
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        Arıza yapan aracının başında bekleyen kişi çekicinin çarpması sonucu öldü
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        Afyonkarahisar'da arıza yapan aracının başında bekleyen kişi, çekicinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kullandığı hafif ticari aracı arıza yapan Güven A, ilçedeki bir çekici firmasını arayarak yardım istedi. Bölgeye gelip çalışma yapan R.S'nin kullandığı 10 AJL 046 plakalı çekiciye, karşı yönden gelen U.S. idaresindeki 03 ACK 709 plakalı panelvan çarptı.

        Savrulan çekici, aracının başında bekleyen Güven A'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Güven A. ve panelvan sürücüsü U.S, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güven A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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