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        Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş açan 17 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'da söz, nişan, düğün ve asker eğlencelerinde havaya silahla ateş açan 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:57 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:57
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        Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya silahla ateş açan 17 zanlı yakalandı
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        Afyonkarahisar'da söz, nişan, düğün ve asker eğlencelerinde havaya silahla ateş açan 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Fethibey beldesinde, söz, nişan, düğün ve asker eğlencelerinde havaya ateş açanlara yönelik çalışma yapıldı.

        Belirlenen 17 adreste yapılan aramada, 3 ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği şarjörü, 68 av tüfeği fişeği, 16 kurusıkı tabanca, 6 tabanca, 17 tabanca şarjörü ve 469 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 17 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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