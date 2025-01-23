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        Afyonkarahisar'da bir tırda 6 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da durdurulan tırda 6 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:52
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        Afyonkarahisar'da bir tırda 6 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da durdurulan tırda 6 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu çerçevede kentin Çay ilçesinde durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu.

        Tırda yapılan aramada, kolilerdeki 6 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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