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        Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nde sazlık alanı yakmaya çalışan şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanı yakmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:05 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:05
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        Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nde sazlık alanı yakmaya çalışan şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanı yakmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eber Gölü'nü korumaya, çıkabilecek olası yangınlara karşı sıkı tedbirler almaya devam ediyor.

        Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Yakasenek köyü sınırları içerisinde ihbar üzerine yapılan kontrolde, göldeki sazlık alanda yangın çıkarmaya çalışan K.K. tespit edildi.

        Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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