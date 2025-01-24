Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nde sazlık alanı yakmaya çalışan şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanı yakmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanı yakmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eber Gölü'nü korumaya, çıkabilecek olası yangınlara karşı sıkı tedbirler almaya devam ediyor.
Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Yakasenek köyü sınırları içerisinde ihbar üzerine yapılan kontrolde, göldeki sazlık alanda yangın çıkarmaya çalışan K.K. tespit edildi.
Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.
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