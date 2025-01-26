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        Afyon'da 31 ton bozuk peynir ele geçirildi

        AFYONKARAHİSAR'da, farklı marka etiketi taklit edilerek hazırlanan 31 ton bozuk peynir ve 31 ton süt ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 26.01.2025 - 11:45
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        Afyon'da 31 ton bozuk peynir ele geçirildi
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        AFYONKARAHİSAR'da, farklı marka etiketi taklit edilerek hazırlanan 31 ton bozuk peynir ve 31 ton süt ele geçirildi.

        Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede farklı markalara ait ürünlerin taklit edilerek satışa sunulduğu yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu tesise baskın yaptı. Aramalarda, 30 ton kaşar, 1 ton beyaz peynir, 31 ton süt, 263 bin marka etiketi ve paketlemede kullanılan binlerce koli ve paket ele geçirildi. Bu etiketlerin, bozuk ürünlere yapıştırılmasının planlandığı tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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