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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 20:25 Güncelleme: 23.01.2024 - 20:38
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen Antalya'dan İstanbul'a giden 16 BBG 235 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında refüje girdi.

        Yaklaşık 200 metre boyunca refüjde giden yolcu otobüsü, altının sürtmesi sonucu hasar gördü.

        Kazada, sürücü, muavin ve 2 yolcu hafif yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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