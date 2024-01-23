Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen Antalya'dan İstanbul'a giden 16 BBG 235 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında refüje girdi.

Yaklaşık 200 metre boyunca refüjde giden yolcu otobüsü, altının sürtmesi sonucu hasar gördü.

Kazada, sürücü, muavin ve 2 yolcu hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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