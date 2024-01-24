Afyonkarahisar'da akrabasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da akrabasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.S, 21 Ocak'ta Ataköy Mahallesi Kaya Caddesi'nde aralarında husumet bulunan akrabası R.S. (28) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.S'nin bıçakla R.S'yi bacağından yaraladığı öne sürüldü.

Yere yığılan R.S'yi görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan R.S, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, A.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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