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        Afyonkarahisar'da akrabasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da akrabasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:00
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        Afyonkarahisar'da akrabasını bıçakla öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da akrabasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, A.S, 21 Ocak'ta Ataköy Mahallesi Kaya Caddesi'nde aralarında husumet bulunan akrabası R.S. (28) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.S'nin bıçakla R.S'yi bacağından yaraladığı öne sürüldü.

        Yere yığılan R.S'yi görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan R.S, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis ekipleri, A.S'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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