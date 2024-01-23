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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle söyleşide bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:26 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:34
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu
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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Afyonkarahisar'da gençlerle söyleşide bir araya geldi.

        Eminoğlu, bir dizi program kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Genç Ofis, Karahisar Gençlik Merkezi ve Afyonkarahisar Gençlik Merkezini ziyaret etti.

        Ziyaretlerde istek ve talepler hakkında bilgi alan Eminoğlu, gençlik merkezlerindeki gençlerle sohbet etti ve projeleri anlattı.

        Eminoğlu, Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen "Gençlerle Söyleşi" programına katıldı, gençlere hedeflerine ulaşmaları için destek olacaklarını belirterek hayatlarında başarılar diledi.

        Program, soru cevap kısmıyla sona erdi.

        Galeri
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        Galeri
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