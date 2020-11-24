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AgaBullion OECD Sorumlu Altın Zinciri’ne katıldı

Aga Kıymetli Madenler, uluslararası tüm kriterleri yerine getirerek Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda sorumlu altın tedarik eden beş şirket arasına girdiğini duyurdu. Borsa İstanbul’un ‘Sorumlu Altın Tedarik Eden Üyelerimiz’ listesinde yer almanın kendilerine güç ve gurur verdiğini vurgulayan AgaBullion Genel Müdürü Gökhan Yılmaz, kıymetli madenleri temel olan bir kamu özel sektör iş birliği projesi üzerinde çalıştıklarını ve en kısa sürede projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi

AgaBullion OECD Sorumlu Altın Zinciri’ne katıldı
HABERTURK.COM

Aga Kıymetli Madenler, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda sorumlu altın tedarik eden beş şirket arasına girdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, şirket Kıymetli Madenler Piyasası’nda gerçekleştirilen altın işlemlerinin, uluslararası alanda kabul gören standartlarda olmasını ve yerli firmaların sorumlu bir şekilde altın ithal etmesini sağlamak üzere Borsa İstanbul ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) arasında yapılan anlaşmaya dayanarak, 1 Ocak 2021 tarihinde Avrupa Birliği’nde de yürürlüğe girecek olan koşulları yerine getirdi.

Böylece, Aga Kıymetli Madenler A.Ş., ‘Sorumlu Altın Tedarik Eden Üyeler’ listesinde, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş., Nadir Metal Rafineri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ahlatçı Metal Rafinerisi A.Ş., Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş.’yle birlikte yer almış oldu.

AgaBullion Genel Müdürü Gökhan Yılmaz, likiditesi yüksek ve kredi riski olmayan yüksek değerli bir emtia olan altın ticaretini yapanlara büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Böyle bir ortamda gelişim için büyük potansiyele sahip olsa da, altın kaynakları, çatışmalardan etkilenen veya yüksek riskli bölgelerde, şiddetli çatışmanın patlak vermesini veya devam etmesini tetiklediği gibi kalkınma ve hukukun üstünlüğüne yönelik çabaları baltaladığı bir anlaşmazlık nedeni olabiliyor. Bu alanlarda, çatışma ile madenlerin yasa dışı kullanımı arasındaki bağın kopması, barış, kalkınma ve istikrar için kritik bir unsur. Burada da biz, altın ticaretini yapanlara, yani ihracatçı ve ithalatçılara, dökümhanelere, rafinerilere ve imalatçılara çok büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

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