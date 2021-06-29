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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi İshak Paşa Sarayı’nda eşsiz gün batımı manzarası

İHA

Tarihi İshak Paşa Sarayı’nda eşsiz gün batımı manzarası

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı Devleti’nin doğudaki en önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı’nın ihtişamlı görüntüsü, gün batımıyla birleşince ortaya eşsiz bir manzara çıktı.
Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu Bölgesindeki en önemli eserlerinden biri olan ve sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan İshak Paşa Sarayı, gün batımıyla birleşince ortaya doyumsuz bir manzara çıkardı. Kartal yuvası görünümüyle dikkat çeken İshak Paşa Sarayı’nın üstünden süzülen güneş ışınları, gün batımında fotoğraf çekmeyi sevenler için de vazgeçilmez bir mekan oluyor. İlçe merkezine 7 kilometre uzaktaki bin 900 rakımlı tepeye kurulu olan ve yazkış yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan bu tarihi saray, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alıyor.
“Buradaki zamanımın tamamını Ağrı Dağı’nda geçirdim”
Yeniden tırmanışa açılan Ağrı Dağı’na tırmanmak için Polonya’dan Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelen Pablo, hayatında ilk kez Türkiye’ye geldiğini söyleyerek, “Bu benim Türkiye’ye ilk ziyaretim. Burayı arkadaşlarımdan duydum. Burası gerçekten çok güzel. Buradaki zamanımın tamamını Ağrı Dağı’nda geçirdim. Bu, dağın dışında bir bölgeye ilk çıkışım. Sarayla ilgili çok şey bilmiyorum. Sadece İshak Paşa’nın Sarayı olduğunu biliyorum. Ziyaretim bittikten sonra bir veya iki gün İstanbul’da kalacağım daha sonra yeniden Polonya’ya döneceğim.” İfadelerine yer verdi.
“İçinde gezerken eskileri hissettim”
Tarihi İshak Paşa Sarayı’nı görmek için Iğdır’dan gelen Alperen Yazan, içerde dolaşırken eskileri hissettiğini belirterek, “İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret etmek için Iğdır’dan geldim. Gerçekten çok güzel. Doğuda böyle bir yerin olması gerçekten çok iyi. İlk defa geliyorum. İçinde gezerken atalarımızı, eskileri hissettim.” şeklinde konuştu.

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