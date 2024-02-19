Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Ahmet Kaya' filminin yapımcısından açıklama - Magazin haberleri

        'Ahmet Kaya' filminin yapımcısından açıklama

        Ahmet Kaya'nın hayatını anlatacak olan "Ahmet'in Türküsü" filmi hakkında yapım şirketi Erbay Medya'dan bir açıklama yapıldı. Merhum şarkıcının eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, filmi desteklemediklerini söylemişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 09:43 Güncelleme: 19.02.2024 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapımcısından açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        16 Kasım 2000'de hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği açıklanan "Ahmet'in Türküsü" filmini bir ticari proje olarak gördüklerini ve asla desteklemediklerini belirtmişti.

        Gülten Kaya Hayaloğlu

        Gülten Kaya Hayaloğlu'nun açıklamasında şunları söylemişti: Aramızdan 24 yıl önce ayrılan ve iradesini bizlerin temsil ettiği sanatçı Ahmet Kaya hakkında yapıldığı iddiası bulunan, adına 'film' demekten hicap duyduğumuz, başta sanatçının kendisine ve tüm sevenlerine yapılmış bir saygısızlık olarak gördüğümüz bu ticari projeyi asla desteklemediğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

        REKLAM

        Sevenlerini, sanatçının sesini ve herhangi bir eserini içerisinde barındırmayan ya da hayatına dair herhangi bir doğru bilgiyi kendileriyle buluşturamayacak olan bu 'kurmaca' kandırmacasına karşı dikkatli olmaları için uyarmak isteriz.

        Sanatçının itibarını ve değerlerini yok sayarak, yalnızca ismi üzerinden maddi kazanç sağlama gayretinde olan; fikrine, duygusuna, eserlerine, sevenlerine, ailesine, evlatlarına, ideallerine yüz çevirerek vahşi bir piyasa çarkının ve 'biyografik film' furyasının içine Ahmet Kaya'yı da zorla dâhil etmek isteyen bu kişileri tanıyınız.

        Ahmet Kaya

        Değerli Ahmet Kaya sevenleri, dinleyicileri; sizlere 'Ahmet Kaya Filmi' gibi tanıtılan bu ticari sömürü araçlarına itibar etmeyiniz. Ahmet Kaya'nın kısacık ömrünün ağır ve hazin hikâyesini barbarca araçsallaştıranlar, çöküşteki kariyerlerini Ahmet Kaya ismi üzerinden yeniden kurmaya çalışan kurnaz tüccarlardır. Bir yaşamı bütünüyle algılayıp seyirciye öyle aktarmak gibi hakiki ve esas dertlerden uzak, arama motorlarından edinilmiş yanlış bilgi kırıntılarından senaryo üretebilecek kadar amatör olan ve sinema sektörünü giderek bayağılaştıran bu tüccarların ve ticaretlerinin miadı nihayet dolduğunda, muhakkak gerçek bir Ahmet Kaya filmi yapılacaktır ve o haberi de sizlerle ilk paylaşan yine bizler olacağız.

        Ailesi

        GAM Müzik

        REKLAM

        "FİLMİMİZ 1 MART GÜNÜ YAYINDA"

        Gülten Kaya Hayaloğlu'nun açıklamasının ardından filmin yapım şirketi konuyla ilgili bir duyuru yaptı.

        Erbay Medya'dan; "Müzik dünyasının unutulmaz ismi Ahmet Kaya'nın hikâyesini farklı bir pencereden anlattığımız ve heyecan duyduğumuz 'Ahmet'in Türküsü' filmi hakkında son günlerde çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberler bizleri çok üzmüştür. Filmimiz hakkında daha önce başlatılan yasal süreç lehimize sonuçlanarak kesin kararla tamamlanmış olup filmin vizyona girmesiyle ilgili önünde hiçbir engel kalmamıştır. Duayen isim Ahmet Kaya'yı çok özel anılarla anlattığımız ve sevenleriyle buluşturmak istediğimiz filmimiz 1 Mart Cuma günü tüm sinemalarda vizyona girecektir" açıklaması yapıldı.

        REKLAM

        Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu filmde Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler başrolleri paylaştı.

        'İKİ GÖZÜM AHMET' DE MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

        Ahmet Kaya'nın mirasçıları olan GAM Müzik ve eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, daha önce de Ahmet Kaya'nın yaşam öyküsünü konu alan, Gani Rüzgar Şavata'nın yönetmenliğini yaptığı 'İki Gözüm Ahmet' filmine karşı da yasal işlem başlatmışlardı.

        Tedbir kararı veren mahkeme, filmin gösterimini durdurmuştu.

        Fotoğraflar: Depo

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ahmet kaya
        #Gülten Kaya Hayaloğlu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!
        Yine İzmir yine taksiciye saldırı!
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        Galatasaray, Ankara'dan lider dönüyor
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        Okan Buruk'tan Süper Kupa açıklaması!
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor