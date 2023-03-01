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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 1911 çocuktan 1543'ü ailesine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan ve kayıt altına alınan refakatsiz 1911 çocuktan 1543'ünün ailesine teslim edildiğini bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 1911 çocuktan 1543'ü ailesine teslim edildi
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AA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1911 çocuğun kayıt altına alındığı belirtilerek, "Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1543 çocuk ailesine teslim edilmiş, 95 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 273 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, çocuklardan 1830'unun kimliğinin tespit edildiği, 81'inin kimliğinin henüz bilinmediği belirtildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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