Ajda Pekkan konserinde aksilikler birbirini kovaladı
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelen Ajda Pekkan'ın sahnede başına gelmeyen kalmadı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.
Konser sırasında bazı aksilikler yaşayan Ajda Pekkan, mikrofonunu elinden düşürdü.
Ünlü şarkıcı, o sırada saçının bozulması üzerine kulise geçerek kısa bir ara verdi. Bu esnada vokalistleri performansa devam etti.
Ajda Pekkan, sahneye döndükten sonra ise rüzgardan rahatsız oldu. Pekkan; "Donuyorum burada" diyerek vantilatörlerin kapatılmasını istedi.