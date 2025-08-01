Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ajda Pekkan konserinde aksilikler birbirini kovaladı - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan konserinde aksilikler birbirini kovaladı

        Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelen Ajda Pekkan'ın sahnede başına gelmeyen kalmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 08:16 Güncelleme: 01.08.2025 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksilikler peşini bırakmadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

        Konser sırasında bazı aksilikler yaşayan Ajda Pekkan, mikrofonunu elinden düşürdü.

        Ünlü şarkıcı, o sırada saçının bozulması üzerine kulise geçerek kısa bir ara verdi. Bu esnada vokalistleri performansa devam etti.

        Ajda Pekkan, sahneye döndükten sonra ise rüzgardan rahatsız oldu. Pekkan; "Donuyorum burada" diyerek vantilatörlerin kapatılmasını istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ajda Pekkan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Yemeklerinize kendi ellerinizle bakteri ekliyor olabilirsiniz!
        Yemeklerinize kendi ellerinizle bakteri ekliyor olabilirsiniz!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"