Ajda Pekkan konserinde aksilikler birbirini kovaladı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Konser sırasında bazı aksilikler yaşayan Ajda Pekkan, mikrofonunu elinden düşürdü.

Ünlü şarkıcı, o sırada saçının bozulması üzerine kulise geçerek kısa bir ara verdi. Bu esnada vokalistleri performansa devam etti.

Ajda Pekkan, sahneye döndükten sonra ise rüzgardan rahatsız oldu. Pekkan; "Donuyorum burada" diyerek vantilatörlerin kapatılmasını istedi.