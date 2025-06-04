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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet Şam seferlerine başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        AJet Şam seferlerine başlıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ve Sabiha Gökçen'den Şam'a uçak seferleri düzenleyeceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, 16 Haziran'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk seferin yapılacağını bildirdi. Uraloğlu, "17 Haziran Salı günü ise Ankara Esenboğa Havalimanı ile Şam Uluslararası Havalimanı arası seferler başlayacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 16:01 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:01
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        AJet Şam seferlerine başlıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ve Sabiha Gökçen'den Şam'a uçak seferleri düzenleyeceğini duyurdu. 16 Haziran’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na ilk seferin yapılacağını bildiren Uraloğlu, “17 Haziran Salı günü ise Ankara Esenboğa Havalimanı ile Şam Uluslararası Havalimanı arası seferler başlayacak” ifadelerini kullandı.

        Seferler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 gün Şam Uluslararası Havalimanı’na karşılıklı sefer yapılacağını söyledi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ise salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün Şam Uluslararası Havalimanı’na karşılıklı sefer yapılacak. Temmuz ayından itibaren ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şam’a seferlerin 7 güne çıkarılması planlanıyor.”

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