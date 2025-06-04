AJet Şam seferlerine başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ve Sabiha Gökçen'den Şam'a uçak seferleri düzenleyeceğini duyurdu. 16 Haziran’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şam Uluslararası Havalimanı’na ilk seferin yapılacağını bildiren Uraloğlu, “17 Haziran Salı günü ise Ankara Esenboğa Havalimanı ile Şam Uluslararası Havalimanı arası seferler başlayacak” ifadelerini kullandı.

Seferler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 gün Şam Uluslararası Havalimanı’na karşılıklı sefer yapılacağını söyledi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan ise salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün Şam Uluslararası Havalimanı’na karşılıklı sefer yapılacak. Temmuz ayından itibaren ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Şam’a seferlerin 7 güne çıkarılması planlanıyor.”