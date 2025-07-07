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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Lideri Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi geldi. Çelik "AK Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı'nı "gençlerin yüzyılı" yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 21:17 Güncelleme: 07.07.2025 - 21:23
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        Çelik'ten Özgür Özel'e AK Gençlik tepkisi
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Lideri Özgür Özel'i eleştirirek şu ifadelere yer verd: AK Gençlik dünyanın önde gelen gençlik hareketlerinden biridir.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yeni hedefi AK Gençlik olmuş.

        AK Gençlik bir siyaset okuludur. Özgür Özel bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden birşeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı.

        AK Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı’nı “gençlerin yüzyılı” yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek.

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        #Ömer Çelik
        #AK Gençlik
        #haberler
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