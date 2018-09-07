Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıtta devletin Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) feragatinin 3,6 milyar liraya ulaştığını söyledi. Aktaş "(Akaryakıtta fiyat artışının pompaya yansıtılmaması) Devletin fedakarlıkta bulunduğu ÖTV miktarı yaklaşık 3 milyar 583 milyon liraya ulaştı. Bu miktar devletin gücünü temsil eden rakamdır" dedi.

YÜZDE 15'LİK KORUMA KALKANI

Enflasyonun yükseliş trendinde olduğuna dikkat çeken Aktaş "Bu dönemde akaryakıtta sağlanan yaklaşık yüzde 15'lik koruma kalkanı, sektörümüzle etkileşim içinde bulunan ve fiyatlardan etkilenen diğer sektörlerin uygulayacağı yüksek oranlı zamların da önüne geçmiştir" diye konuştu.

MAYISTA EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇİLMİŞTİ

17 Mayıs'tan itibaren akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) eşel mobil sistemine geçilmişti. Bu sistemde zamlar Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) düşüşle karşılanıyor ve pompaya zam yansıtılmıyor. 15 Ağustos'ta akaryakıttaki özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları artırılmış, düzenleme ile benzin ve motorinde pompa fiyatları yüzde 9 fiyat artmıştı.

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