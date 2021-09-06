AA

AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, yazılı açıklamasında birliklerinin ağustos ayında Türkiye geneli ihracata yüzde 7,8 destek verdiğini belirtti.

AKİB'in, her şartta üretebilme kabiliyetini ve tedarikçi gücünü gösterdiğini aktaran Sin, "Ağustos ayında ihracat artışında Türkiye rekortmeni olan birliğimiz son 12 aylık dış satımda 14 milyar 203 milyon dolara ulaştı. Ağustos ayında AKİB bölgesinden ülkemize yüzde 82'lik rekor artışla 1 milyar 350 milyon dolar döviz kazandırılmasında pay sahibi olan tüm ihracatçı firmalarımızın çalışanlarından yöneticilerine kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İhracatla yükselen Türkiye yolunda AKİB ihracat ailesi olarak dünyanın dört bir köşesinde bayrağımızı dalgalandırmaya ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sin, ağustosta en fazla ihracatın yüzde 295 artış ve 152 milyon dolarla Hollanda'ya, ardından 93,4 milyon dolarla Irak'a ve 80,4 milyon dolarla İspanya'ya yapıldığını belirtti.

Ocak-ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artışla 9 milyar 833 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını vurgulayan Sin, Türkiye'nin büyümesine verdikleri katkılardan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını kaydetti.