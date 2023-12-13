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        Drift yaparken polise yakalanan stajyer sürücü: Cezayı öderiz ama ehliyetin gitmesi sıkıntı oldu

        AKSARAY'da, otomobiliyle drift yaparken polise yakalanan Stajyer sürücü Gökdeniz Kuş'a (19), 20 bin 324 TL idari para cezası uygulandı. Kuş'un stajyer sürücü belgesine el konulup, iptal edildi. Sürücü belgesi iptal edilen Kuş, "Cezayı öderiz Allah'ın izniyle ama ehliyetin gitmesi sıkıntı oldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 23:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 23:50
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        Drift yaparken polise yakalanan stajyer sürücü: Cezayı öderiz ama ehliyetin gitmesi sıkıntı oldu
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        AKSARAY'da, otomobiliyle drift yaparken polise yakalanan Stajyer sürücü Gökdeniz Kuş'a (19), 20 bin 324 TL idari para cezası uygulandı. Kuş'un stajyer sürücü belgesine el konulup, iptal edildi. Sürücü belgesi iptal edilen Kuş, "Cezayı öderiz Allah'ın izniyle ama ehliyetin gitmesi sıkıntı oldu" dedi.

        Gökdeniz Kuş, 68 AZ 880 plakalı otomobiliyle, saat 18.30 sıralarında Sanayi Sitesi'nde kavşakta drift yaparken polise yakalandı. Gökdeniz Kuş'a 20 bin 324 TL idari para cezası uygulanıp, otomobili trafikten 2 ay men edildi. Stajyer sürücü olduğu belirlenen Kuş'un belgesine ise el konulup iptal edildi. Stajyer sürücü belgesinin iptal edilmesine üzülen Gökdeniz Kuş, "Cezayı öderiz Allah'ın izniyle ama ehliyetin gitmesi sıkıntı oldu" dedi. 

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