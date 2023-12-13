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        Eskil'de sepet örücülüğü kursuna kadınlardan yoğun ilgi

        Eskil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı sepet örücülüğü kursu, kadınların hem yeni beceriler geliştirmesini sağlıyor, hem de aile bütçesine katkıda buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:37
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        Eskil'de sepet örücülüğü kursuna kadınlardan yoğun ilgi
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        Eskil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı sepet örücülüğü kursu, kadınların hem yeni beceriler geliştirmesini sağlıyor, hem de aile bütçesine katkıda buluyor.

        Kursiyerler, kursta, çanta, sepet, saklama kabı, kapı süslemesi, ayna ve vazo gibi dekoratif eşyaları yapıyor.

        Dekoratif sanatlar usta öğretici Fadime Yılmaz Çeçen, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

        Yaklaşık iki aydır kursun devam ettiğini belirten Çeçen, "Çok verimli bir süreç geçiriyoruz, verimli olmasının en büyük sebeplerinden biri de, kursiyerlerin yetenekli ve uyumlu olması. Kursumuz tamamlandıktan sonra sergiyle taçlandırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Kursiyer Asiye Asya ise buradan alınan eğitimle aile ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

        Kurs sayesinde sosyalleşme fırsatı da yakaladıklarını belirten Asya, meslek öğrenmenin yaşının olmadığını böylelikle aile bütçelerine katkı sunacaklarını kaydetti.

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