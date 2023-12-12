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        Eskil ilçesinde kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:46
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        Eskil ilçesinde kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik cenaze hizmetleri kursu açıldı.

        Kursiyerler, teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitim de görüyor.

        Kurs eğitmeni Tülay Özbek, AA muhabirine, ilçede kadınlara yönelik açılan cenaze hizmetleri kursuna yoğun ilgi olduğunu söyledi.

        Özbek, "32 saatlik eğitim sürecimiz oluyor. Bir haftalık teorik eğitimin ardından, cansız mankenle pratik eğitim sürecine geçiyoruz." dedi.

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