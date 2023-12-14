Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu köy ziyaretlerinde bulundu

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kumbuzoğlu ve beraberindekiler merkeze bağlı Baymış, Sapmaz, Acıpınar, Sarayhan, Hanobası, Altınkaya köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy muhtarları ve vatandaşlarla görüşen Kumbuzoğlu, gazetecilere, vatandaşların sorunlarını dinlediğini söyledi.

Altyapı, eğitim ve sağlık gibi konularda çözüm odaklı adımlar atılması için ilgili birimlere talimatlar verdiğini belirten Kumbuzoğlu, "Köylerimizdeki vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve sorunlarına çözüm bulmak için sahada aktif bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretlerimizde hemşerilerimizle hemhal oluyoruz. İstek ve ihtiyaçları hususunda istişarelerde bulunuyoruz. Bunları önem sırasına koyarak çözüme kavuşturacağız."