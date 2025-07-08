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        Haberler Spor Motor Sporları Ali Türkkan dünya sahnesinde zafer yazdı: Ralli sporunda yapılmayanı yaptık gururluyum - Motor Sporları Haberleri

        Ali Türkkan dünya sahnesinde zafer yazdı: Ralli sporunda yapılmayanı yaptık gururluyum

        Yunanistan'da koşulan Akropol Rallisi'ni Junior WRC ve WRC3 klasmanlarında birinci olarak tamamlayan Ralli Pilotu Ali Türkkan, "Dünya Ralli Şampiyonasında Türkiye'den bir sporcu ilk defa bir başarıya imza attı. Şampiyonada İstiklal Marşı'mızı dinlettik. O yüzden çok gururluyum. Bu sporda amacımız hep yapılmayanları yapmaktı. Bunu başardığımı düşünüyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:22 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:22
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        Ali Türkkan dünya sahnesinde zafer yazdı!
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        Castrol Ford Team Türkiye ekibi, pilot Ali Türkkan ve co-pilot Oytun Albayrak ile birlikte, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Junior WRC kategorisinde Türkiye'ye ilk birinciliğini kazandırdı. Takvimdeki en zorlu yarışlardan biri olan Akropolis Rallisi'nde, ilk etaptan son etaba kadar liderliği kimseye bırakmayan ekip, bu tarihi zaferle ülkemizi gururlandırdı.

        Ali Türkkan, FIA Junior WRC'de ilk zaferini elde ederek, zorlu koşullarda uluslararası ralli kariyerinin en büyük zaferini kazandı. 26 yaşındaki sürücü, zorlu toprak zeminle etaplarda baştan sona üstünlük kurdu ve rallinin dört etaplık son gününe beş dakikadan fazla bir farkla lider girdi. Liderliği kimseye kaptırmayan Ali Türkkan – Oytun Albayrak ikilisi, Türk motor sporları tarihinde hep hatırlanacak bir başarı elde etmiş oldu.

        "BU SPORDA AMACIM YAPILMAYANLARI YAPMAKTI"

        Türkiye'den bir sporcunun ilk defa Dünya Ralli Şampiyonası'nda başarıya imza attığını belirten Ralli Pilotu Ali Türkkan, "Şampiyonada İstiklal Marşı'mızı dinlettik. O yüzden çok gururluyum. 4 ayrı kategoriden oluşan yarışın 2 kategorisini birden kazanıp 2 kupayla Yunanistan'dan ayrılmak harika oldu. Bu sporda amacımız hep yapılmayanları yapmaktı. Bunu başardığımı düşünüyorum. Bu işte ekip çalışması çok önemli ben sadece aracı kullanan kişiyim ama arkada birçok kişi çalışıyor. Bu konuda beni bir forvet gibi düşünebilirsiniz. Tam anlamıyla takım oyunu diyebiliriz. Bu iş maliyetli bir spor o yüzden sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rallide strateji çok önemli. Çünkü uzun bir maraton yarışıyorsunuz. Pistte 1 saat yarıştın bitti gibi bir durum yok. Yunanistan'a giderken rakiplerimize göre biraz gerideydik. Daha çok puan alıp daha çok risk almamız gerekiyordu. İlk etaptan kazanarak başladık. Üst üste 5 etap kazandık ve liderliğimizi pekiştirdik. Ardından bu liderliği korumak gerekiyordu. Bizde bunun bilincinde 5 etabı kazanarak farkı açtık. Farkı korurken 2 etap daha kazanarak 15 etabın 7'sini kazandık" şeklinde konuştu.

        "DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASINDA BİR YOL AÇMAYA ÇALIŞIYORUM"

        Her sporda olduğu gibi bu sporda da birilerinin yol açması gerektiğini vurgulayan Türkkan, "Motosiklette nasıl Kenan Sofuoğlu yol açtıysa, bende Dünya Ralli Şampiyonasında bir yol açmaya çalışıyorum. Önümüzde Finlandiya ve Orta Avrupa rallileri var. Oradan da güzel sonuçlar almak istiyorum. Bu spor başlamak adına çok kolay bir alan değil. Pilot koltuğuna giden yol çok meşakkatli ve maliyetli. Bu işi yapmak isteyenler için sadece pilotluk değil bu işin arkasında birçok alan var. Onlarda bir seçenek olabilir. Bu sporu yapmak için özel hayatında da Kopilotunla birlikte olmak gerekiyor. Çünkü hem otomobille hem de co-pilotla ekip olman gerek. Bir ekip olmak için birlikte vakit geçirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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