Ali Türkkan dünya sahnesinde zafer yazdı: Ralli sporunda yapılmayanı yaptık gururluyum

Castrol Ford Team Türkiye ekibi, pilot Ali Türkkan ve co-pilot Oytun Albayrak ile birlikte, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Junior WRC kategorisinde Türkiye'ye ilk birinciliğini kazandırdı. Takvimdeki en zorlu yarışlardan biri olan Akropolis Rallisi'nde, ilk etaptan son etaba kadar liderliği kimseye bırakmayan ekip, bu tarihi zaferle ülkemizi gururlandırdı.

Ali Türkkan, FIA Junior WRC'de ilk zaferini elde ederek, zorlu koşullarda uluslararası ralli kariyerinin en büyük zaferini kazandı. 26 yaşındaki sürücü, zorlu toprak zeminle etaplarda baştan sona üstünlük kurdu ve rallinin dört etaplık son gününe beş dakikadan fazla bir farkla lider girdi. Liderliği kimseye kaptırmayan Ali Türkkan – Oytun Albayrak ikilisi, Türk motor sporları tarihinde hep hatırlanacak bir başarı elde etmiş oldu.

"BU SPORDA AMACIM YAPILMAYANLARI YAPMAKTI" Türkiye'den bir sporcunun ilk defa Dünya Ralli Şampiyonası'nda başarıya imza attığını belirten Ralli Pilotu Ali Türkkan, "Şampiyonada İstiklal Marşı'mızı dinlettik. O yüzden çok gururluyum. 4 ayrı kategoriden oluşan yarışın 2 kategorisini birden kazanıp 2 kupayla Yunanistan'dan ayrılmak harika oldu. Bu sporda amacımız hep yapılmayanları yapmaktı. Bunu başardığımı düşünüyorum. Bu işte ekip çalışması çok önemli ben sadece aracı kullanan kişiyim ama arkada birçok kişi çalışıyor. Bu konuda beni bir forvet gibi düşünebilirsiniz. Tam anlamıyla takım oyunu diyebiliriz. Bu iş maliyetli bir spor o yüzden sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rallide strateji çok önemli. Çünkü uzun bir maraton yarışıyorsunuz. Pistte 1 saat yarıştın bitti gibi bir durum yok. Yunanistan'a giderken rakiplerimize göre biraz gerideydik. Daha çok puan alıp daha çok risk almamız gerekiyordu. İlk etaptan kazanarak başladık. Üst üste 5 etap kazandık ve liderliğimizi pekiştirdik. Ardından bu liderliği korumak gerekiyordu. Bizde bunun bilincinde 5 etabı kazanarak farkı açtık. Farkı korurken 2 etap daha kazanarak 15 etabın 7'sini kazandık" şeklinde konuştu.