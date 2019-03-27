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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, türkücü Alişan, önceki akşam eşi Buse Varol’a sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Maçka’da bir mekanda düzenlenen doğum günü partisi, Asmalımescit’te bulunan bir mekanda devam etti. Çıkışta ise mekan sahibi yakın arkadaşları Yusuf Tekin ile objektiflere poz veren ikili, doğum günü hediyesini soran muhabirlere, "Sürpriz olduğu için söyleyemem" diyerek evlerini yolunu tuttu.