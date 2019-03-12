Bonservisi Liverpool'da bulunan ve Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Alman kaleci Loris Karius'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Bild, Karius'un Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiğini haberleştirdi.

Bild'de yer alan haberde; daha önce alacakları gerekçesiyle Beşiktaş ile sorun yaşadığı belirtilen Alman kalecinin, 4 aydır maaşını alamadığı için siyah-beyazlı kulübü şubat ayında FIFA'ya şikayet etiği ifade edildi.

Haberin detayında, Beşiktaş'ın FIFA'dan çıkacak karara göre bir yaptırım cezasıyla karşılaşabileceği de kaydedildi. Ricardo Quaresma, Vagner Love, Adriano gibi oyuncuların da alacakları nedeniyle problem yaşadığı haberleri basına yansımıştı.