        İtalyan Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

        İtalyan Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

        İtalya'nın kuzeyindeki Alp Dağları'nda çığ düştü. Çığ düştüğü sırada dağda bulunan Alman kayakçı grubunun etkilendiği ve ilk aşamada 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu sabah saatlerinde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 14:46 Güncelleme: 02.11.2025 - 14:46
        Alp Dağları'nda çığ düştü: 5 ölü
        İtalya'nın kuzeyindeki Alp Dağları'nda çığ düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        İtalyan ANSA ajansının haberinde kuzeydeki Alto Adige Bölgesi’nden geçen Alp Dağları’nın Ortles mevkisinde dün akşamüstü çığ düştüğü belirtildi.

        Çığ düştüğü sırada dağda bulunan Alman kayakçı grubunun etkilendiği ve ilk aşamada 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

        Dağda bu sabah saatlerinde çığ düşen yamaçta yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla olayda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

