Altay: Kimseyle küs kalamıyorum

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kıbrıs'taki bir mekânda sahne alan Altay, öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıllardır sahneye çıktığı bandanasının uğruna inandığını söyleyen şarkıcı; "Bandana hep sahneye çıkarken var, yıllardır oldu ve olmaya devam edecek. Bandanasız olmuyor benim bir nevi uğurum. İsteyen tüm dostlarıma hediye ediyorum" dedi.

"ÇOCUKLAR SAĞLIKLA YAŞASIN" Altay, yeni yılla ilgili olarak "Tüm dünyada barış egemen olsun, çocuklar sağlıkla yaşasın" dileğinde bulundu. Şubat ayında bu kez slow bir ayrılık şarkısı yapacağını söyleyen Altay, "Şubat ayında yeni bir şarkı çıkaracağım, çok güzel bir slow aşk şarkısı. Uzun zamandır aşk şarkıları yapmıştık hep. Bu bir ayrılık şarkısı bizi de heyecanlandırıyor" diye konuştu.

REKLAM "HAYAT KISA, DEĞMEZ" Altay, ayrıca dostluğun çok başka anlam ifade ettiğini, sanat dünyasından çok arkadaşı olmasına rağmen kimseyle küs kalmadığını ifade edip sözlerine şöyle devam etti: Hayatımda kimseyle küs kalamıyorum çünkü hayat çok kısa değmez. Sanat dünyasından çok arkadaşlarım var. Hiçbiri ile kötü bir hikâyem de yok. Dostluk kavramı biraz daha farklı bir kavram.

"YILDIZ HARİTAMA BAKAMIYORUZ" Ayrıca astrolojiye meraklı olduğunu ancak tam doğum saatini bilemediği için yıldız haritasına bakmadığını açıklayan Altay; "Benim astroloji ile şöyle ilginç bir durumum var; benim yıldız haritama bakamıyoruz. Anneme soruyordum o da bana ‘Oğlum sabah ezanından sonra’ derdi. Benim o saatim yok. Boğa burcuyum, yükselenim belli değil. Dört beş yükselenim var" diye konuştu.