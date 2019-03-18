Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gündemdeki olaylara tek tek açıklama getiren Altay, "Öncelikle Yeni Zelanda’da yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Çok üzücü bir olay. Umarım tekrarı olmaz. Ayrıca önümüz 18 Mart. Sizlerin aracılığıyla tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların sayesinde bugün hayattayız, unutmayalım" dedi.





Basın mensuplarının Mehmet Akif Alakurt'un kadınlar hakkındaki yaptığı açıklamayı sorması üzerine Altay, yaptığı açıklamanın oldukça talihsiz olduğunu ve bizleri büyüten annelerin bir kadın olduğunu unutmaması söyledi. "Ona tavsiyem annesinin ayağını yıkamalı ve suyunu içmeli. Türk kadını dünyada örnek olacak nitelikte özverili ve fedakar" şeklinde konuştu.

Röportajın ardından sahneye çıkan Altay, dinleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı.