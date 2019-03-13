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Altay, yemek sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, "Çok güzel bir etkinliğe öncülük ettiniz. Neler hissediyorsunuz?" sorusunu, "Ahmet benim çocukluk arkadaşım ve AVENDER (Avcılar Engelliler Derneği)in başkanıdır. Zaman zaman çocuklarımızı ziyaret ediyordum. Bu sefer ben onları ağırladım. Onlarla güzel bir gün geçiriyoruz. Amacımız farkındalık yaratmak ve bizi gören herkesi bu tarz faalityeterde bulunmaya teşvik etmek çünkü çocuklarımızın buna ihtiyacı var. Onları mutlu etmek için böyle organizasyonlar yapıyoruz" şeklinde yanıtladı.