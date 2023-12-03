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        Fatma Nur, bir günlüğüne polis oldu

        AMASYA´da zihinsel engelli Fatma Nur Tekin´in  (27) polis olma hayali 1 günlüğüne gerçek oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:20
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        Fatma Nur, bir günlüğüne polis oldu
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        AMASYA´da zihinsel engelli Fatma Nur Tekin´in  (27) polis olma hayali 1 günlüğüne gerçek oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polisler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü´nde polis olma hayali kuran zihinsel engelli Fatma Nur Tekin´i evinde ziyaret etti. Kapıda ekipleri karşısında gören Fatma Nur, büyük bir mutluluk yaşadı. Polis üniforması giydirilen ve şapka takılan Fatma Nur, polis otosunda şehir turu attı, telsizle anons geçti, siren çaldı.

        'ANNE BEN POLİS OLMAK İSTİYORUM, DİYORDU'

        Anne İlkay Tekin, "Polisleri aşırı derecede sevdiği için sürekli 'Anne ben polis olmak istiyorum' diyordu. Ben de emniyeti arayıp durumu izah ettim. Sağ olsun bugün polislerimiz Fatma Nur`u ziyarete geldi ve kızımı çok sevindirdi. Polis üniforması getirip giydirdiler, kızımın hayalini gerçekleştirdiler. Bugünden sonra polis üniformasını artık üzerinden hiç çıkarmaz. Anne olarak ben de çok mutlu oldum. Çocuklar ne kadar mutlu olursa anne ve babalar da o kadar mutlu oluyor. Kızımın polis olma hayalini gerçekleştirdikleri için emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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