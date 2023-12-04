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        5 ayrı suçtan aranıyordu, yakalanıp tutuklandı

        AMASYA´da5ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan Gürdal Karakuş (43), polis ekipleri tarafından yakalandı. Karakuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:30
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        5 ayrı suçtan aranıyordu, yakalanıp tutuklandı
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        AMASYA´da5ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve hırsızlık şüphesiyle gözaltına alınan Gürdal Karakuş (43), polis ekipleri tarafından yakalandı. Karakuş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

        Olay, Gökmedrese Mahallesinde meydana geldi. Yurt dışında olan Ahmet M.´nin evine 2 Aralık'ta  hırsız girdi. Evi kontrol etmek için giden yakınları dağınıklığından yola çıkarak polise şikayette bulundu. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından tesipt ettikleri Gürdal Karakuş'u gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 59 fişek, 1 adet kesici alet ayrıca hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 1 adet maymuncuk, 10 tespih, 6 kol saati, 1 adet gümüş yüzük, 1 güneş gözlüğü, 16 bin 125 TL ele geçirlidi.

        Ayrıca yapılan sorgusunda şüphelinin 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gürdal Karakuş, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Hırsızlık yaptığınız doğru mu?" sorusu üzerine "Kim söylüyor bunları yok öyle bir şey" dedi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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