MHP Taşova İlçe Teşkilatı İstişare Toplantısı düzenlendi

–MHP Taşova İlçe Teşkilatınca birlik ve beraberlik istişare toplantısı düzenlendi.

MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül, İlçedeki bir kafede düzenlenen toplantıda, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde aday tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Parti çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini anlatan Akgül, "Bilge liderimiz Devlet Bahçeli ömrünü bu davaya adamıştır. Her ülkücü hayatı boyunca davasına hizmet etmek aşkı ile leke sürdürmeden bir mücadele veriyor. Bizlere düşen samimi şekilde yerelde ve genelde mücadele vermektir. Bizler yerel ve genel seçimlerde mücadelemizi vereceğiz. Amacımız önümüzdeki yerel seçimlerden başarılı şekilde çıkmaktır." diye konuştu.