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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!

        Son dakika haberi MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!

        MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeşi, Suriye'de etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 10:51 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:05
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        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
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        MİT, PKK/YPG’nin Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki teknik cihaz ve drone sorumlusu olan Akif Amed kod Bager Öndeş'i, Suriye’de düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

        TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DRONE SORUMLUSUYDU

        Bager ÖNDEŞ, üniversitede matematik eğitimi alması sebebiyle teknik konularda uzmandı. Öndeş, Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG’nin teknik cihaz ve drone sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi. Örgütün özellikle Batılı ülkelerden temin ettiği droneları geliştiriyordu. Geliştirdiği bu araçlarla güvenlik güçlerimize ve ÖSO/SMO’ya karşı eylemler düzenlediği için MİT’in hedef listesindeydi.

        ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

        Tel Rıfat alanındaki örgüt sorumluları arasında yer alan Bager Öndeş, MİT’in yürüttüğü hassas çalışma neticesinde tespit edilerek adım adım takip edildi. Sahadan alınan anlık istihbaratla operasyon için en doğru zaman belirlendi. MİT, Bager Öndeş’i başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

        GÜVENLİK GÜÇLERİNİ HEDEF ALDI

        Bager Öndeş, 2013’te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Kandil’de silahlı eğitim aldı. Kandil’de yürüttüğü silahlı faaliyetlerin akabinde Suriye’ye geçti. Terörist Öndeş, Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde güvenlik güçlerimize karşı çatışmalara katıldı. Afrin’in terörden arındırılması sonrasında Tel Rıfat’a kaçtı. Öndeş burada da güvenlik güçlerimize yönelik eylemlerine devam etti.

        HAKKINDA ARAMA VARDI

        Öndeş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma” suçundan aranırlık kayıtları bulunuyordu.

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        #MİT
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