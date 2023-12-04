Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu: Gazze'de hükümetten İsrail hastaneleri vurmasın çağrısı!
İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar devam ederken İsrail ordusu Gazze'de gece boyu 200 yeri vurdu. Gazze'deki hükümet, İsrail'e hastaneleri vurması için yakılan "yeşil ışık" son bulsun çağrısında bulundu
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gece boyunca yaklaşık 200 yeri vurduğunu bildirdi.
Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava saldırılarını da artırdı.
GECE BOYU 200 YER VURULDU
Ordundan yapılan açıklamada, Gazze'de gece boyunca yaklaşık 200 yerin vurulduğu belirtildi.
Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.
"İSRAİL'E HASTANELERİ VURMASI İÇİN YAKILAN YEŞİL IŞIK SON BULSUN"
Gazze'deki hükümet, İsrail'e hastaneleri vurması için uluslararası alanda yakılan "yeşil ışığın" son bulmasını istedi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni bombalaması, uluslararası ve insancıl hukukun ve insanlığın en temel değerlerinin ciddi şekilde ihlalidir." ifadesi kullanıldı.
Son olarak Kemal Advan Hastanesi'nin bombalanmasının "hastane binaları dahil olmak üzere sağlık sektörünü ortadan kaldırmayı amaçlayan onaylanmış İsrail planını ortaya koyduğu" vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İşgal ordusu, Gazze Şeridi ve kuzeydeki bölgelerde 14'ten fazla hastaneyi doğrudan bombaladı. Çok sayıda doktora suikast girişiminde bulundu. Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 35 sağlık personelini alıkoyarak aç, susuz ve işkence altında sorguladı. Bu kişiler hala zor şartlarda alıkonuluyor."
GAZZE'DE CAN KAYBI 15 BİNİ AŞTI
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523 Filistinli öldürüldü, 41 bin 316 Filistinli de yaralandı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.