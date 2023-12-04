Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları

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Ali Gültiken (Sabah): Beşiktaş açısından skor istediği gibi olmasa da Ankara deplasmanında mücadele, istek ve oyun anlamında reaksiyon ortaya koyduğunu gördük. Bu kadar eksik ve sakat futbolcularınız varken her zaman istediğiniz ölçüde takım kurabilmek mümkün olmuyor. Beşiktaş'ın bu sezonun başından beri en büyük sorunu takıma katılan yeni oyuncuların katkı yapmaması, üretken olamamasıydı. Chamberlain'in beraberlik golünü atması küçük bir teselli oldu.

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İbrahim Yıldız (Habertürk): Oyunun tamamına bakıldığında, kötü, amaçsız, temposuz, pas hatalarının çok olduğu, pozisyonsuz bir 90 dakika izledik. Sahaya çıkan oyuncular sanki sezon bitmiş duygusu içerisindeydiler. Umut ile Onur bu takıma yakışmıyor. Ne doğru dürüst savunma yaptılar, ne de ofansif destek verdiler. Rıza Çalımbay’ın bu oyuncu grubu ile işinin çok zor olduğunu söylemeliyiz. Fiziksel güç bir yana mental olarak kendilerini maça veremediler.