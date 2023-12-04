Ankaragücü-Beşiktaş maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Ankaragücü maçındaki performansını değerlendirdi.
Cem Dizdar (Fanatik): Durum yeni değil epeydir böyle; Beşiktaş maçlarının ilk devreleri onlar açısından yok hükmünde geçiriyor. Beşiktaş’ta revizyondan öte hayli radikal uygulamalara ihtiyaç var sanki. Hem de baştan ayağa... Öncelikle kazanılması gereken şey maçlar değil epeydir kaybedilmiş ‘Beşiktaşlı olma duygusu’dur. Bunun için de elle tutulur planları önce anlatmak ardından da adım adım hayata geçirmek gerekir. Bu da mevcut uygulamaları tekrar ederek değil tam tersi elin tersiyle masadan süpürmek anlamını taşır.
’Kaybedilmiş zaman’ yoktur ‘Kazanılması gereken zaman’ vardır. Ve başkan ile yönetim kurulu zamanın kıymetini bilmek durumundadır. Beşiktaş dün akşam belki yenilmedi ama ‘Zamanı kullanamadığı’ da aşikar. Peki, ‘Ne izledik akşam?’ diye sorarsanız ‘Ülke sıkıcılığında bir maç’ doğruya en yakın yanıt olur sanırım...
Uğur Meleke (Hürriyet): Beşiktaş 11’inin savaşmayan görüntüsü devam etti dün ilk yarıda. Bu Beşiktaş’ın iştahı kadar oryantasyonu da düşük. Zira kendi mevkisinde oynamayan oyuncular söz konusuydu yine. Rıza Çalımbay maç önü demecinde “herkesi orijinal mevkisinde oynatmak istediğini” söyleyip, Amartey kulübedeyken Necip’i kullandı yine stoperde mesela. Orijinal sol açık Rebic ve Premier Lig’de 7-8 yıl kanat oynamış Oxlade kulübedeyken, çizgilerde Muleka-Bahtiyar başladı yine. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri sonrası oyuna ve skora ortak oldu Beşiktaş.'
Ali Gültiken (Sabah): Beşiktaş açısından skor istediği gibi olmasa da Ankara deplasmanında mücadele, istek ve oyun anlamında reaksiyon ortaya koyduğunu gördük. Bu kadar eksik ve sakat futbolcularınız varken her zaman istediğiniz ölçüde takım kurabilmek mümkün olmuyor. Beşiktaş'ın bu sezonun başından beri en büyük sorunu takıma katılan yeni oyuncuların katkı yapmaması, üretken olamamasıydı. Chamberlain'in beraberlik golünü atması küçük bir teselli oldu.
İbrahim Yıldız (Habertürk): Oyunun tamamına bakıldığında, kötü, amaçsız, temposuz, pas hatalarının çok olduğu, pozisyonsuz bir 90 dakika izledik. Sahaya çıkan oyuncular sanki sezon bitmiş duygusu içerisindeydiler. Umut ile Onur bu takıma yakışmıyor. Ne doğru dürüst savunma yaptılar, ne de ofansif destek verdiler. Rıza Çalımbay’ın bu oyuncu grubu ile işinin çok zor olduğunu söylemeliyiz. Fiziksel güç bir yana mental olarak kendilerini maça veremediler.
Bu oyun ve kadro ile şampiyonluğu hedeflemek büyük bir hayal olur. Görünen bir gerçek var ki, bu takımın transfere ihtiyacı var. Yönetim değişiminin pozitif etkilerinin olacağı bir gerçek. Beşiktaş’lı taraftarlar yeni başlangıçla birlikte gelecek için umutlanmak istiyor. Beşiktaş’ın, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi zorlaması için yeni yönetimin kolları sıvaması şart.
Ali Ece (Fanatik): Bir transfer sezonunda 15 milyon Euro harcayıp sprinter veya driplingci kanat olmadan sahaya çıkmak akılalmaz bir kadro planlama hatası. O parayı Seçil Erzan’a bile versen geri alma ihtimalin bu kadroyu kurup aynı paraya bu oyuncuları satma ihtimalinden daha fazla. O yüzden yeni yönetime sabırlar diliyorum. O harcanan paraya rağmen lider stopersiz bir kadro kurmak da büyük futbol akılsızlığı. 21’de Ali Sowe yine Beşiktaş’a gol atarken, pozisyonda top toplamda 7 kez Ankaragücü santrforunun ayağına değdi veya yerde sekip sahipsiz top olarak kaldı.
Yine bu kadar transfer yapıp sahaya kreatif bir lider pasörün, top yönlendiricin olmadan çıkmak da eski yönetimin son 6 aydaki en büyük hatalarından birisi. Skoru 1-1’e getiren gol, tamamen Chamberlain’in bireysel merkezden delici dripling yeteneği sonucu geldi. Yeni yönetim kimlerden oluşursa oluşsun en azından sezonun ikinci yarısı için acilen nokta transferler ile lider stoper, kreatif pas yönlendirici ve sprinter driplingci kanat forvet takviyesi yapmaları gerek.
Erman Toroğlu (Fotomaç): Karşılaşma başlayınca Beşiktaş biraz düzgün gözüküyor, sonra Ankaragücü oynamaya başlıyor. Bu maçta mücadele var görünüyor ama hani ses var netice yok ya onun gibi bir şey! Ankaragücü bir gol attı, santrfor matkap gibi ceza alanı içinde rakip defanstan üç defa topu çaldı vurdu golü attı.
Bu sefer ikinci yarı Beşiktaşlı oyuncu kendi sahasındaki santra yayından topu aldı, ceza alanına kadar sürdü, topa vurdu gol oldu. Alın size iki tane tuhaf gol! Beşiktaşlı oyuncu geliyor, Ankaragücü'lü oyuncular geri geri ceza alanına giriyorlar. Yani al birini vur ötekine. Ondan sonra da biraz düzgün takımlar karşımıza çıkınca bizimkiler 5 yiyorlar, 6 yiyorlar. Türkiye'de futbol oynanmıyor, top oynanıyor. Hakemler derseniz zaten onlar da bir felaket. Bekçi gibi düdük çalıyorlar, durdur Allah durdur!