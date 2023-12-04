Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor!
Türkiye birkaç gün arayla tekrar sağanak yağışların etkisi altına girdi. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve megakent İstanbul'da yağış özellikle sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı
Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sağanağın öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre kentte son 24 saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştü.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yayla Mahallesi'nde metruk bir bina çatısı yağış nedeniyle çöktü.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, AA muhabirine, dün başlayan yağışın aralıklarla devam ettiğini söyledi.
Tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Ekici, şu ana kadar çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşılmadığını kaydetti.
Vatandaşların meteorolojik uyarıları dikkate alması gerektiğini vurgulayan Ekici, "Son 24 saatte metrekareye 67 kilogram yağış düştü. Bunun yaklaşık 50 kilogramı dün akşam 22.00 ile 00.00 saatleri arasında. Yağış nedeniyle bazı binaların bodrumlarında su birikintileri meydana geldi. Bununla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezimize 96 ihbar yapılmış ve ekiplerimiz anında müdahalede bulunmuştur." şeklinde konuştu.
Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte yağışın öğlen saatlerinde etkisini kaybetmesi ön görülüyor.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, son 24 saatte metrekareye 13 kilogram yağış düştü.
İSTANBUL
İstanbul'da da haftanın ilk iş gününde yağmurunda etkisiyle trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik yüzde 83 olarak ölçüldü.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmurunda etkisiyle sabah trafiği yoğunluğu yaşandı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler uzun süre trafikte beklerken, bazı vatandaşlar da yağmurdan kaçmak için otobüs duraklarına sığındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.30 itibariyle trafik yüzde 83 olarak ölçüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.30 itibariyle trafik yüzde 83 olarak ölçüldü.