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        Merzifon'da trafik ve asayiş uygulaması yapıldı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, genel asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:52
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        Merzifon'da trafik ve asayiş uygulaması yapıldı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis ekipleri, genel asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

        İlçede güvenlik tedbirlerini artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçeler ile ilçenin giriş noktalarında trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Genel güvenlik ve asayişin sağlanması, aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamada, 71 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Trafik yönünden 12 araç kontrol edilirken, muayenesiz, sigortasız ve alkollü araç kullanan 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Polis ekipleri, 3 aracı ise trafikten men etti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı genel trafik ve asayiş uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

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        Galeri

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