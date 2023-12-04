Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Dinçer V. yönetimindeki 05 ACH 919 plakalı hafif ticari araç, Beratcan Y. idaresindeki 60 AEJ 890 plakalı otomobille Bahçelievler Mahallesi Hafız Mustafa Caddesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.