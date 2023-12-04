Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:45 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Dinçer V. yönetimindeki 05 ACH 919 plakalı hafif ticari araç, Beratcan Y. idaresindeki 60 AEJ 890 plakalı otomobille Bahçelievler Mahallesi Hafız Mustafa Caddesi kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
        Merzifon'da trafik ve asayiş uygulaması yapıldı
        Merzifon'da trafik ve asayiş uygulaması yapıldı
        5 ayrı suçtan aranıyordu, yakalanıp tutuklandı
        5 ayrı suçtan aranıyordu, yakalanıp tutuklandı
        Amasya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
        Amasya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
        MHP Taşova İlçe Teşkilatı İstişare Toplantısı düzenlendi
        MHP Taşova İlçe Teşkilatı İstişare Toplantısı düzenlendi
        Amasya'da kayıp gencin motosikletiyle menfeze düşerek öldüğü belirlendi
        Amasya'da kayıp gencin motosikletiyle menfeze düşerek öldüğü belirlendi