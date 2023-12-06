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        TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 06.12.2023 - 20:20
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        TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı (2)
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        İKİSİKAÇMAYAÇALIŞTI

        Amasya'da, polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR´ın dorsesinde yakalanan 61 kaçak göçmenden 2'si, hastanedeki sağlık raporu işlemlerinin ardından polis aracına götürülmek istendikleri sırada kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan 2 kaçak göçmenin kaçış anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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