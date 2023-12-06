TIR'ın dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı (2)

İKİSİKAÇMAYAÇALIŞTI

Amasya'da, polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR´ın dorsesinde yakalanan 61 kaçak göçmenden 2'si, hastanedeki sağlık raporu işlemlerinin ardından polis aracına götürülmek istendikleri sırada kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan 2 kaçak göçmenin kaçış anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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