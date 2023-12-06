Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suluova ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüpheliye ait araç ve eve baskın yaptı.

Yapılan aramada 20 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar ve uyuşturucu satışında kullanılan aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu bulunan A.K'nın uyuşturucuları F.K'dan temin ettiğini belirledi.

F.K'nın evine düzenlenen operasyonda, 382,57 gram sentetik uyuşturucu, 2 sentetik ecza, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.K. ve F.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.