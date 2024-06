Amasya'da 'Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali' düzenlendi

AMASYA'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 105’inci yıldönümü nedeniyle Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali, düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkisinde temsili tören yapıldı. Canlandırmada Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi, "Paşam bütün Amasya emrinizdedir" sözleriyle Atatürk'ü karşıladı. Samsun'dan getirilen özel aracıyla konvoya öncülük eden Atatürk'ü ve beraberindekileri temsil eden oyuncuların peşinden Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protokol üyeleri ile Cülüs Tepe’den Yavuz Selim Meydanı’na kadar ‘Atatürk ve Bayrağa Saygı’ korteji düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Vekili Cevdet Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Cumhurbaşkanı Vekili Yılmaz yaptığı konuşmada, “105 yıl önce burada hareket geçen o milli ruh, canlılığını korumakta ve istiklale yürüyen o yürekler bugün bizlerde çarpmaktadır. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda önümüze çıkarılan engelleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milli mücadeledeki o şuurla aşmaya devam ediyoruz. Bugünün emperyalist oyunlarıyla aynı ruhla mücadele ediyoruz. Ülkemizi çok daha güçlü, daha müreffeh ve her alanda bağımsız hale getirmek için çalışıyoruz. Ortak değerimiz olan asırlık bir çınara dönüşmüş bulunan Cumhuriyetimizin birikimleri üzerinde yeni bir yüzyıla hep birlikte yürüyoruz. Türkiye yüzyılı olarak sembolleştirdiğimiz yeni dönemde hedefimiz, her alanda daha gelişmiş, güçlü ve müreffeh bir Türkiye’dir. Merkez ülke Türkiye etrafında bir barış, istikrar ve refah kuşağı tesis etmektir. İman varsa, irade varsa, Allah’ın izniyle imkan da vardır biz her zaman buna inanıyoruz. Ecdadımızın onca imkansızlıklar içinde kurtardığı bu aziz vatanı 21’inci yüzyılın parlayan yıldızı olarak yükseltmek boynumuzun borcudur. Bu inançla, bir yandan büyük kalkınma hamleleri gerçekleştiriyor, diğer yandan hak, hukuk, adalet ve özgürlük alanlarında milletimizin, daha yüksek demokratik standartlarla buluşturan reformlar yaptık ve yapıyoruz. Mazlum Filistin halkı başta olmak üzere tüm mazlum milletlere sahip çıkıyoruz” dedi.