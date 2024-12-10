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        Amasya'da sivil havacılık tanıtım etkinliği düzenlendi

        Amasya Üniversitesi tarafından, sivil havacılık tanıtım etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:11
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        Amasya'da sivil havacılık tanıtım etkinliği düzenlendi
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        Amasya Üniversitesi tarafından, sivil havacılık tanıtım etkinliği düzenlendi.

        İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğretim görevlileri tarafından, katılımcılara sivil havacılık konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

        Etkinlik, öğretim görevlilerinin katılımcıların sorularını cevaplamasıyla son buldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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