Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Gençler Hentbol Türkiye Şampiyonasında kızlarda Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, erkeklerde Bolu Özel İmza Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 18:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Gençler Hentbol Türkiye Şampiyonasında kızlarda Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, erkeklerde Bolu Özel İmza Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu oldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında 19-23 Şubat'ta Amasya Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya 8 erkek ve 8 kız takımı olmak üzere toplam 16 takım ve 256 sporcu katıldı.

        Şampiyonada kızlarda Ankara Özel Bilim Koleji Anadolu Lisesi'ni 34-25 yenen Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, erkeklerde ise Trabzon Spor Lisesini 27-26 yenen Bolu Özel İmza Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu oldu.

        Turnuvada dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun tarafından verildi.

        Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi antrenörü Serkan Sakbaş, AA muhabirine, farklı liglerde ve kulüplerde 18'inci kez Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini söyledi.

        Aynı "iştahla" oyuncu yetiştirmeye çalıştığını belirten Sakbaş, "Birçok jenerasyon yetiştirdim ve devam edeceğim, Allah bana güç verdikçe. Şükürler olsun ki yine şampiyonluk bize nasip oldu. Çok çalışmamızın karşılığını aldık, umarım bundan sonra çok daha güzel olacak." dedi.

        Antalya 75 Yıl Cumhuriyet Lisesi oyuncusu Gazel Dikmen da, şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.


        Bolu Özel İmza Anadolu Lisesinin antrenörü Bayram Kaya, 7. kez kupa kazandıklarını belirterek, "Çocuklarımızla 9. yılımız, 7. kupamız. Her sene bir kupa sözümüz vardı, çok şükür bunu da tuttuk. Devam edeceğiz, inşallah Avrupa'da bir şeyler yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Bolu Özel İmza Anadolu Lisesi oyuncusu Efe Aslan da, hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Amasya'da kamyonet menfeze devrildi: 3 yaralı
        Amasya'da kamyonet menfeze devrildi: 3 yaralı
        Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Motosikletin hafif ticari araca çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı
        Amasya'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
        Amasya'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
        Merzifon'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Merzifon'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Amasya'da öğrencilere trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı eğitim...
        Amasya'da öğrencilere trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı eğitim...
        Amasya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
        Amasya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı